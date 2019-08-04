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Yusuf Yazıcı veda etti! Lille'e transfer...

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı Lille'e transfer oldu. Fransız kulübü, Bordo-Mavililere 17.5 milyon Euro, Edgar Le'nin yüzde 50 bonservisi ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ödeyecek. Bu gelişme sonrası Yusuf Yazıcı da Trabzonspor'a veda ettiğini açıkladı.

SPOR 04.08.2019, 10:15 Enes Subaşı
Yusuf Yazıcı veda etti! Lille'e transfer...
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Yusuf Yazıcı transferi bitti. Lille ile Trabzonspor arasında süren pazarlıklar sonucu anlaşma sağlandı. Yusuf Yazıcı, salı ya da Çarşamba günü Fransa'ya giderek resmi sözleşmeye imza atacak.

Fransız kulübü, Bordo-Mavililer'e 17.5 milyon Euro, Edgar Le'nin yüzde 50 bonservisi ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ödeyecek.

Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'ten sonra Lille forması giyen ikinci Türk futbolcu olacak. Ayrıca bu rakam Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservisli satışı olacak.

Yaşanan gelişmeler sonrası Yusuf Yazıcı da kendi Instagram hesabından bir veda mesajı yayınladı.

Paylaştığı mesajda Yusuf, "A Takımı'nda kaptanlık bandını taktığım ve bu güzide formayı giymekten gurur duyduğum Trabzonsporum'dan ayrılma konusunda kararımı vermiş bulunmaktayım" dedi.

#spor #beşiktaş
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