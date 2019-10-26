Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille rahat kazandı!

MAÇA hızlı başlayan Lille, 22'de Benjamin Andre ile skoru 1-0'a getirdi. Golde pası veren isim Yusuf Yazıcı'ydı.

Mehmet Zeki Çelik'in de 90 dakika sahada kaldığı maçta 61'de kazanılan penaltıyı Yusuf Yazıcı 62. dakikada gole çevirdi.

Yıldız oyuncu Lille formasıyla ilk golüne imza attı.

Oyunun son bölümünde sahneye çıkan isim Loic Remy oldu. 90+1'de Remy'nin skoru belirleyen golünde de asisti Yusuf Yazıcı yaptı.

Yusuf'un damga vurduğu gece sonunda Lille, 18 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 3. sıraya çıktı. Bordeaux ise 15 puanla 7. sırada kaldı.