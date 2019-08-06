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Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi!

Lille ile transfer görüşmesi için Fransa'ya giden Yusuf Yazıcı, Fransız temsilcisinin formasını giydi.

SPOR 06.08.2019, 10:23 Orçun Sarı
Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi!
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TRABZONSPOR'UN yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, Fransız temsilcisi Lille ile transfer görüşmelerini tamamlamak için dün gece Fransa'ya gitmişti. Genç yıldız Lille formasını sırtına geçirdi. Bu transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Yusuf Yazıcı, gece havaalanına kendisini uğurlamaya gelen Trabzonspor taraftarına, "Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şunu unutmayın ben gidiyorsam sizlerin sayesinde transfer oluyorum. Sizler benim her şeyimsiniz. Siz kalbimin en güzel derinliklerinde olacaksınız. Ben gidiyorum ki Erdoğdulu bir arkadaşınız bir kardeşiniz olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum" diyerek veda etmişti.

AHMET AĞAOĞLU: İÇİME KAN DAMLADI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genç oyuncunun transfer süreciyle ilgili, "Yusuf Yazıcı bizim için yeniden başlayan hikayenin başrol oyuncusuydu. Paraya en ihtiyaç duyduğumuz dönemde, yani geçen sene dahi göndermediğimiz yerde bizim yeniden başlayan hikayemizin başrol oyuncusuydu. Şu an itibaren hikaye yarım kaldı. İçime kan damladı. Biz işin para kısmında değildik. Böyle bir gelire de bu hikaye içinde ihtiyacımız yoktu. Ancak oyuncumuzun bu konudaki ısrarı, transferi bu noktaya getirdi. Bundan sonra da bu hikaye tamamlanana kadar kadar hiçbir oyuncumuzu gönderme düşüncesinde değiliz" demişti.

#Yusuf Yazıcı #trabzonspor #lille #transfer #futbol
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