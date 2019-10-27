Yusuf Yazıcı Fransa'yı salladı

LİGUE 1'in 11. haftasında temsilcilerimiz Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Bordeaux'u konuk etti.



Stade Pierre Mauroy'da oynanan mücadele golle başladı. Henüz 22'de Yusuf Yazıcı'nın asistinde topu ağlara gönderen Andre, skor perdesini açan isim oldu. İlk yarı bu ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, 62'de kazanılan penaltının başına milli futbolcumuz Yusuf geçti. Hata yapmayan yıldız oyuncu, farkı 2'ye çıkarırken, skoru belirleyen gol 90'da Remy'den geldi. Remy’nin attığı golde de asist yaparak mücadeleyi 1 gol 2 asistle bitiren Yusuf, muhteşem bir futbol ortaya koydu, galibiyetin mimarı oldu.



Sezon başı Trabzonspor'dan Fransız ekibinin yolunu tutan Yusuf, yeni takımındaki ilk golünü taraftarları önünde attı.



Kritik mücadeleden 3 puanla ayrılan Lille, 18 puana ulaştı ve 3. sıraya yükseldi. 15 puanda kalan Bordeaux ise 7. sırada yer aldı.



Galtier’in yüzünü kara çıkarmadı!



Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Yusuf Yazıcı hakkında Bordeaux maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında övgü dolu sözler söylemişti. Galtier, “Yusuf, fiziksel anlamda iyi durumda. Büyük maçlarda oynamayı çok arzuluyor. Onu sahaya sürmenin ve bize kalite, yetenek ve oyun vizyonu getirmenin vakti geldi” ifadelerini kullanırken Yusuf da oynadığı futbol ve sergilediği 1 gol 2 asistlik performansla Galtier’in yüzünü kara çıkarmadı.

