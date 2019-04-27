Yusuf Yazıcı: Bu futbola, bu beraberlik yakışmadı

90+6'da yediği golle Kadıköy deplasmanından 1 puanla dönen Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Golün ardından sinirden formasını yırtan Yusuf, ''Kelimelerin karşılığı yok. Bu futbola, bu beraberlik yakışmadı. Yapacak bir şey yok, futbol böyle bir oyun." diye konuştu.

Yusuf Yazıcı: Bu futbola, bu beraberlik yakışmadı
banner404

SPOR Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanından 90+6'da yediği golle 1-1 berabere ayrıldı.

Trabzonspor'un golünü atan Yusuf Yazıcı, son dakikada yıkılırken sinirden formasını yırttı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan genç yıldız, "Gerçekten üzgünüm. Çok şey de konuşmak istemiyorum, kusura bakmayın. Tek sevindiğim nokta, babamın hayalini gerçekleştirdim. Golü ona armağan ediyorum. Kelimelerin karşılığı yok. Bu futbola, bu beraberlik yakışmadı. Yapacak bir şey yok, futbol böyle bir oyun." diye konuştu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sultanbeyli’de bina alev alev yandı
Sultanbeyli’de bina alev alev yandı
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479