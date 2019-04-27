Yusuf Yazıcı: Bu futbola, bu beraberlik yakışmadı

SPOR Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanından 90+6'da yediği golle 1-1 berabere ayrıldı.

Trabzonspor'un golünü atan Yusuf Yazıcı, son dakikada yıkılırken sinirden formasını yırttı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan genç yıldız, "Gerçekten üzgünüm. Çok şey de konuşmak istemiyorum, kusura bakmayın. Tek sevindiğim nokta, babamın hayalini gerçekleştirdim. Golü ona armağan ediyorum. Kelimelerin karşılığı yok. Bu futbola, bu beraberlik yakışmadı. Yapacak bir şey yok, futbol böyle bir oyun." diye konuştu.