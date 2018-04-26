Yusuf'tan büyük başarı

ALANYA Final Temel Lisesi öğrencisi Muhammet Yusuf Kaya, 23 Nisan tarihinde Bolu'da yapılan Okullarararsı Karate Komite Müsabakaları'nda Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. 50 kiloda yarışan Muhammet Yusuf Kaya, elde ettiği bu başarı ile hem ailesini, hem arkadaşlarını, hem de öğretmenlerini sevince boğdu.
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