Yusuf Günay: 'Fikret Orman istifa etmeli'

GALATASARAY Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in listesinde Ali Dürüst’ü başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin istemediğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Günay, “Ali Dürüst ile alakalı hiçbir talebimiz olmadı. Bizim delege olarak gösterdiğimiz isim İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’dı. Erdal bey de yönetim listesinde yer aldı” dedi.

"Orman istifa etmeli"

Günay, Fikret Orman’ın G.Saray’la ilgili sözlerine de tepki göstererek “Camiamızdan özür dilemeli ve Kulüpler Birliği başkanlığından istifa etmeli” diye konuştu.