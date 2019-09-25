SÜPER Lig'de 5. hafta maçları sonrası sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden bir değerlendirme yapan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim "Alanyaspor'um seninle ne kadar gurur duysak azdır. Süper Lig'in namağlup tek takımı. En çok gol atan, en çok galip gelen, en iyi averaja sahip olan takım. Bunlar tesadüf olabilir mi? Yürü Alanya'm; kim tutar seni!" dedi.