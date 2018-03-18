Yürekler ağza geldi! G.Saraylı taraftar kanlar içinde yerde kaldı

TARAFTARIN YARDIMINA EMNİYET GÜÇLERİ KOŞTU Otobüsten düşerek yaralanan taraftarın yardımına hemen emniyet güçleri koştu. Otobüsteki diğer Galatasaray taraftarları ise korku dolu bakışlarla taraftarın sağlık durumunu izledi.

Bir Galatasaray taraftarı Ülker Stadı'na az bir mesafede otobüsten düştü.

GALATASARAY taraftarları, Süper Lig'in 26 . haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmada takımlarını desteklemek için Türk Telekom Arena önünde toplanarak emniyet güçleri eşliğinde otobüslerle Ülker Stadı'na gitti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.