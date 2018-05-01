Yunus Yetkin kürsüde Alanya'yı temsil etti

İZMİR Güzelbahçe'de yapılan yarışlara 7 ülkeden 146 sporcu katıldı. Yarışlarda Aytemiz Alanya spor adına pedal basan Yunus Yetkin , +30 yaş kategorisinde üçüncülük elde etti. Hayatının ilk bisiklet yarışına katılan Daniel Hamit Tutgaç ise U15 yaş kategorisinde 30. sırada yarışı tamamladı.

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