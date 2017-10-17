Yükselen yıldız Emre Akbaba

2013-2014 sezonundan beri turuncu yeşilli formayı giyen süper solak Emre Akbaba, özellikle de bu sezon attığı ve attırdığı gollerle kendine hayran bırakıyor. Geçtiğimiz sezon oynadığı 33 maçta 6 gol, 6 asiste imza atan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon ise daha 8. hafta sonunda 4 gol 3 asiste ulaştı. Sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Emre, son oynanan Başakşehir maçında da şık bir gole imza atmıştı. Bu yıl yine devlerin radarına girmesi beklenen Emre için Galatasaray'ın nabız yokladığı öğrenilirken, dev kulüplerin de Alanyaspor'un kapısını çalacağı iddia edildi.
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