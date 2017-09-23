Yüksekova'nın ilk kadın futbol takımı kuruldu

ADI"Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı" olarak belirlenen ekip, yaşları 15 ile 18 arasında değişen 30 futbolcudan oluşuyor.

Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Kandaş, yaptığı açıklamada, takımı 3 ay önce oluşturmaya başladıklarını söyledi.

İlçede ilk kez bir kadın futbol takımının kurulduğunu aktaran Kandaş, şunları kaydetti:

"Takımımız, 2018'in Mayıs ayında Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılacak ve ardından da aynı yıl kasım ayında Kadınlar 3'üncü Ligi'nde mücadele edecek. Türkiye'nin coğrafik olarak en zorlu bölgesi Yüksekova gibi bir ilçede, kadınların futbolda da söz sahibi olması çok önemlidir. Hayırlı olsun."