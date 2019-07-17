Yüksek rakım yüksek tempo

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını son gaz sürdürüyor. İlk etap kampını Alanya'da tamamlayan turuncu yeşilliler, ikinci etap kamp dönemini ise Düzce'nin Topuk Yaylası'nda gerçekleştiriyor. Günde çift antrenman yaparak güç depolayan Alanyasporlu oyuncular, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde ve sisli havada çalışmalarına devam ediyor. Şimşekler, sabah ağırlık, öğleden sonra ise çift kale maç yaparak lig öncesi form tutmaya çalışıyor.

3 HAZIRLIK MAÇI VAR

Alanyaspor, 29 Temmuz'da Avusturya'da 3. etap kamp çalışmalarına başlayacak. Turuncu yeşilliler lig öncesi en önemli hazırlık maçlarını ise 20 Temmuz'da Konyaspor, 23 Temmuz'da Antalyaspor ve 25 Temmuz'da ise ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep ile oynayacak. Ardından Avusturya'ya giderek yeni sezon hazırlıklarına devam edecek olan Alanyasporlu futbolcular, Avusturya kampının ardından Alanya'ya dönerek çalışmalarını tesislerinde sürdürecek.