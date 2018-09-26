Yücel'e otobüs teşekkürü

Aytemiz Alanyaspor'un taraftardan sorumlu asbaşkanı Bilal Gömeç, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 6'ncı haftasında deplasmanda oynanan Kasımpaşa maçı için taraftarlara 2 adet otobüs tahsis eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür etti.

Yücel'e otobüs teşekkürü
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AYTEMİZ Alanyaspor'un taraftardan sorumlu asbaşkanı Bilal Gömeç, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 6'ncı haftasında deplasmanda oynanan Kasımpaşa maçı için taraftarlara 2 adet otobüs tahsis eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür etti. Başkan Yücel'in Alanyaspor söz konusu olduğunda her zaman elinden gelen gayreti gösterdiğini belirten Gömeç, "Kasımpaşa deplasmanına otobüs tahsis edilmesi konusunda taraftarlarımızdan gelen talebi anında yerine getiren, her zaman yanımızda olan belediye başkanımız Adem Murat Yücel ve aynı zamanda kulübümüzün başkan yardımcılarından olan belediye başkan yardımcısı Nazmi Yüksel'e camiamız adına teşekkür ederiz." dedi.

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