Yücel'den Alanyaspor ziyareti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nü ziyaret etti

Yücel'den Alanyaspor ziyareti
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Yücel'den Alanyaspor ziyareti

Yücel'den Alanyaspor ziyareti

ZİYARETE Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da katıldı. Başkan Yücel, toplantı salonunda Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet etti. Bu sırada Alanyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı da olan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel'in doğum günü pasta kesilerek kutlandı. Belediye Başkanı Yücel daha sonra antrenman sahasına geçerek teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolculara Antalyaspor maçı öncesi başarı diledi. Başkan Yücel ardından teknik ekip, futbolcular ve kulüp yönetimiyle ziyaretin anısına fotoğraf çektirdi. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ziyaretin sonunda ise belediye başkanı Yücel'e kulüp tesislerinde yeni yapılan fitness salonunu tanıttı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2019, 21:20
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