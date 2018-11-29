Yücel'den 5 otobüs, Türel'den cevap bekleniyor

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Aytemiz Alanyasporlu taraftarların otobüs isteğini geri çevirmedi. Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta maçında yarın Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Aytemiz Alanyaspor'un taraftarları, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den 5'er adet otobüs talep etmişti. Takımlarını yalnız bırakmak istemeyen taraftarların sesine kulak veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, turuncu yeşil sevdalısı taraftarlar için 5 adet otobüs tahsis etti.
ŞİMDİ GÖZLER TÜREL'DE
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in otobüs jesti karşısında şimdi gözler Antalya BŞB Başkanı Menderes Türel'e çevrildi. Türel'in de sese kulak vereceğine inandıklarını belirten taraftarlar, "İnşallah yarın Alanyasporumuzu 10 otobüsle Alanya'dan giderek destekleyeceğiz" dediler.