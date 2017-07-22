Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Yönetim, Şenol Güneş'in isteğini dikkate almadı

Beşiktaş Yönetimi, Gökhan İnler'in ayrılmasından sonra orta saha isteyen Şenol Güneş'i reddetti: Şu anda böyle bir transfer yapmamız mümkün değil

Yönetim, Şenol Güneş'in isteğini dikkate almadı

Beşiktaş Yönetimi, Gökhan İnler'in ayrılmasından sonra orta saha isteyen Şenol Güneş'i reddetti: Şu anda böyle bir transfer yapmamız mümkün değil

22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:35
Yönetim, Şenol Güneş'in isteğini dikkate almadı
banner404

BEŞİKTAŞ'TA teknik direktör  Şenol Güneş, ön libero transferi yapılmasını istedi ama siyah-beyazlı yönetim, bu talebi reddetti. Tecrübeli çalıştırıcı, 10 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında Gökhan İnler'in takımdan ayrılmasının sorun teşkil etmeyeceğini belirtip orta sahaya takviye yapılmasına gerek duymadığını ifade etmişti. Ancak başarılı teknik adamın daha sonrasında fikrini değiştirdiği ortaya çıktı.

"BÖYLE BİR TRANSFER YAPAMAYIZ"

Kara Kartalı son iki sezonda şampiyon yapan Güneş, siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede orta sahaya defansif yönü güçlü bir futbolcu alınması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Şenol hocanın bu isteğini görüşen yöneticiler, şu an böyle bir transferin yapılamayacağı fikrinde birleştiler.

"BÜTÇEMİZ MÜSAİT DEĞİL"

Siyah beyazlı idareciler, "Kadromuzda Gökhan İnler gibi son derece kaliteli bir oyuncu vardı. Hocanın kendisine bu sene de şans vermeyeceğini düşündüğü için gitmek istedi, biz de yollarımızı ayırdık. Şu an santrfor, kanat ve stoper almalıyız. Bütçemiz ekstra bir oyuncu daha almaya müsait değil. Şu aşamada orta sahaya da bir transfer yapamayız" diyerek deneyimli çalıştırıcının talebini veto ettiler.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
şenol GüneşBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Golf heyecanı sona erdi
Golf heyecanı sona erdi
BAL'da şampiyon Serik
BAL'da şampiyon Serik
Bahçeşehir yine şampiyon
Bahçeşehir yine şampiyon

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim