Yönetim Ankara'da

PTT 1. Lig'de deplasman ve iç saha maçlarında takımın sürekli yanında olan ALBİMO Alanyaspor yönetim kurulu üyeleri, bugün Ankara'da oynanacak Osmanlı maçına da kalabalık bir ekiple gidiyor. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2. Başkan Kamil Köseoğlu ve As Başkan Bilal Gömeç'in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Ahmet Paşaoğlu, Enver Vural, Ümit Şenol, Mehmet Uslu, Mevlüthan Çavuşoğlu, Fahri Özçelik, Muhammet Çetin, Alaattin Durdahanoğlu, Mehmet Acar, Erdal Akgün, Hatice Ünsal ve Muharrem Göçmentürk maç için Ankara'ya gitti.



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