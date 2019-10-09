Yollar resmen ayrılıyor! Dev tazminat ödenecek

GALATASARAY Kulübü, Türk Telekom Stadyumu'nda yıllardır hizmet aldığı Divan Restaurant'ın sözleşmesini feshetmek için düğmeye bastı. Yaklaşık 3 haftadır, çeşitli restaurantlar, catering firmaları ile görüşen sarı kırmızılılar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sahibi olduğu Divan Restaurant ile yollarını resmen ayırıyor. Bu ayrılığın maliyeti ise 500 bin dolar (yaklaşık 3 milyon TL)...

LOCALARDAN BOYKOT

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Club Brugge maçı öncesi Fatih Terim için kullandığı "Sicili bozuk" ifadesi ipleri koparan nokta oldu. Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda ailesi, çocukları ve yakınları için kendisine ait olan locada uzun süredir Ali Koç'un sahibi olduğu Divan Restaurant'tan hizmet almazken, başka loca sahipleri de bu tavra destek oldu.Galatasaray Kulübü de Brugge maçı sonrası Divan ile yolları ayırmak adına harekete geçti. Kulübün statta çalışacak başka bir restoran için firmalarla temasları sürdürdüğü ifade edildi.

TERİM: GEREKİRSE TAZMİNATI BEN ÖDERİM

Divan firmasının Türk Telekom Stadyumu'ndan ayrılığı sonrasında taraftarlar ve loca sahiplerinin mağdur olmaması adına kulübün hummalı bir çalışma yaptığı öğrenildi. Kulüp avukatlarının feshi için görüşmeleri sürdürdüğü sözleşmeye göre, Galatasaray, Ali Koç'un sahibi olduğu firmaya tazminat bedeli ödeyecek! 4 yıl önce Divan Restaurant ile imzalanan sözleşmede belirlenen tazminat bedelinin 500 bin dolar olduğu ortaya çıktı. Kulislerde Terim'in yönetime, "Gerekirse tazminatı ben öderim" dediği konuşulurken, yönetim, uygun şartlarda bir sözleşme feshi ile ödemeyi yapmayı hedefliyor.