Yoğun sis altında çalıştılar

Aytemiz Alanyaspor, Düzce Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki 2’nci etap kamp çalışmalarını dün çift antrenmanla yoğun sis altında sürdürdü. 

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Yoğun sis altında çalıştılar
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TEKNİK Direktör Mesut Bakkal gözetiminde gerçekleştirilen her iki antrenmanda da turuncu yeşilliler taktik çalışmaları yaptı. Dün akşam antrenmanının büyük bir bölümü ise yoğun sis altında gerçekleşti. Sakatlığı bulunan Junior Fernandes çalışmalara katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Taha Yalçıner ise takımdan ayrı çalıştı.  Turuncu yeşilli takım kamp çalışmalarına sabah yaptığı egzersiz idmanıyla devam etti. Akşam saatlerindeki idmanda ise güç ve dayanıklılık antrenmanı yapılacağı öğrenildi. 
 

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