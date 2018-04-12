Yılmaz Vural TFF'ye şikayet edildi

KARAYILMAZ, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligde 15 Nisan Pazar günü Eskişehirspor ile kümede kalma mücadelesine çıkacaklarına dikkati çekerek, Vural'ın saha içine etki etme amaçlı sözleri üzerine açıklama yapma gereği duyduklarını kaydetti.



Yılmaz Vural'ın, "Beni TFF'den aradılar. Eskişehirspor çok büyük bir camia. Düşmemesi lazım. 'Oraya git' dediler." şeklindeki ifadelerini dehşet içerisinde karşıladıklarını belirten Karayılmaz, "Bir spor adamının, böyle bir yaklaşım içinde olmasını şiddetle kınıyoruz. Kendisinin bu camiadan özür dilemesini bekliyoruz. Antrenörler, gittiği kulüplerde başarılı olmaya gider ama zannediyorum ki o, bir hezeyana girdi. Çalıştırdığı kulüplerde bakmış başarılı olamamış, farklı bir çaba içine girmiş. Bu çabanızla Samsunspor'un üzerine basarak bir yere gelme şansınız yok." diye konuştu.



Vural hakkında hazırladıkları şikayet dilekçesini ilgili kurumlara gönderdiklerini vurgulayan Karayılmaz, şunları kaydetti:



"Yılmaz Vural kurt adam, yılların tecrübesi. Sadece sahada oynayarak değil, medyatik de bir kişilik. Zaman zaman futbolcularına yaptığı muameleler, müdahaleler, açıklamalarıyla gündem değiştirmesini iyi biliyor. Yaptığını algı mühendisliği olarak nitelendiriyoruz. Yitirdiği değerleri algı mühendisliği üzerinden geri almak istemesini doğru bulmuyoruz. Hocamız bu işlerden vazgeçsin. Her iki takım da çıkacak sahaya, aslanlar gibi mücadele edecek. Bu saatten sonra sadece futbolcular sahada oynayarak konuşacak. Yenilen takım yenen takımı kutlar, bu işler biter ama dışarıdan, 'Beni çok istediler. (Aman Eskişehirspor düşmesin) dediler' gibi açıklama yaparak kamuoyunu bir yöne yönlendirip, 'Eskişehirspor çok büyük bir camia, Samsunspor da sahipsiz, vuralım bunların ensesine alalım ağızlarındaki lokmayı' mantığıyla bir yere varamazsınız. Yılmaz Vural hakkında TFF'den talebimiz olacak. Yılmaz Vural'ın centilmenliğe aykırı davranışları ve algı oluşturma çalışmasından dolayı PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili şikayetimizi TFF'ye gönderdik."

