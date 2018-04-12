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Yılmaz Vural TFF'ye şikayet edildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un Kayyum Heyeti Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ı kullandığı bazı ifadelerden dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) şikayet ettiklerini söyledi

Yılmaz Vural TFF'ye şikayet edildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un Kayyum Heyeti Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ı kullandığı bazı ifadelerden dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) şikayet ettiklerini söyledi

12 Nisan 2018 Perşembe 19:42
Yılmaz Vural TFF'ye şikayet edildi
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KARAYILMAZ, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında,  ligde 15 Nisan Pazar günü Eskişehirspor ile kümede kalma mücadelesine  çıkacaklarına dikkati çekerek, Vural'ın saha içine etki etme amaçlı sözleri üzerine açıklama yapma gereği duyduklarını kaydetti.
 
Yılmaz Vural'ın, "Beni TFF'den aradılar. Eskişehirspor çok büyük bir  camia. Düşmemesi lazım. 'Oraya git' dediler." şeklindeki ifadelerini dehşet  içerisinde karşıladıklarını belirten Karayılmaz, "Bir spor adamının, böyle bir  yaklaşım içinde olmasını şiddetle kınıyoruz. Kendisinin bu camiadan özür  dilemesini bekliyoruz. Antrenörler, gittiği kulüplerde başarılı olmaya gider ama  zannediyorum ki o, bir hezeyana girdi. Çalıştırdığı kulüplerde bakmış başarılı  olamamış, farklı bir çaba içine girmiş. Bu çabanızla Samsunspor'un üzerine  basarak bir yere gelme şansınız yok." diye konuştu.
 
Vural hakkında hazırladıkları şikayet dilekçesini ilgili kurumlara gönderdiklerini vurgulayan Karayılmaz, şunları kaydetti:
 
 "Yılmaz Vural kurt adam, yılların tecrübesi. Sadece sahada oynayarak  değil, medyatik de bir kişilik. Zaman zaman futbolcularına yaptığı muameleler,  müdahaleler, açıklamalarıyla gündem değiştirmesini iyi biliyor. Yaptığını algı  mühendisliği olarak nitelendiriyoruz. Yitirdiği değerleri algı mühendisliği  üzerinden geri almak istemesini doğru bulmuyoruz. Hocamız bu işlerden vazgeçsin.  Her iki takım da çıkacak sahaya, aslanlar gibi mücadele edecek. Bu saatten sonra  sadece futbolcular sahada oynayarak konuşacak. Yenilen takım yenen takımı kutlar,  bu işler biter ama dışarıdan, 'Beni çok istediler. (Aman Eskişehirspor düşmesin)  dediler' gibi açıklama yaparak kamuoyunu bir yöne yönlendirip, 'Eskişehirspor çok  büyük bir camia, Samsunspor da sahipsiz, vuralım bunların ensesine alalım  ağızlarındaki lokmayı' mantığıyla bir yere varamazsınız. Yılmaz Vural hakkında  TFF'den talebimiz olacak. Yılmaz Vural'ın centilmenliğe aykırı davranışları ve  algı oluşturma çalışmasından dolayı PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili şikayetimizi  TFF'ye gönderdik."
 

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Anahtar Kelimeler:
Samsunspor
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