Yılın transferi! Arda Turan imzayı atıyor

SÜPER Lig lideri ve şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Başakşehir, Barcelona'dan akdrosuna kattığı Arda Turan ile sözleşme imzalıyor.

Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da katıldığı, Fatih Terim Stadı'ndaki imza törenini canlı aktarıyoruz...

ARDA TURAN: "ATLETICO MADRID'E İMZA ATTIĞIM DÖNEMDEKİ GİBİ HİSSEDİYORUM"

"Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Başakşehir ailesine toplu bir teşekkürle başlamak istiyorum. Bu transfer emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü hayalime ve istediğim şampiyonluk arzusuna ışık tuttukları için ve bana imkan sağladıkları için çok mutluyum. Benim için çok anlamlı ve özel bir imza. Hatta Atletico Madrid'e giderkenki günlerimi hatırlatıyor. Hem lig hem de Avrupa'da başarılı günler yaşarız. Çok mutluyum. İnanarak ve isteyerek geldim. Planladığımız hedeflere ulaşacağımızı düşünüyorum. Göksel Başkan'ın anlattıklarına ve organizasyonlarına çok inanarak geldim. Abdullah Avcı hocamızla abi kardeş gibi her şeyi konuşurduk. Şimdi profesyonel bir oyuncu olarak bu işin içinde olacağım. Hayatımda en çok yapmak istediğim şey olan futbola geri döneceğim. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Göksel Başkan'a da az önce 'Hemen imza törenini yapalım, antrenmana çıkayım' dedim. Fizik olarak hazır değilim. Antrenmanlarımı düzenli olarak yapıyorum ama maç oynamaya ihtiyacım var. Hocamla beraber bunu konuştum. Başkanım bana 'ne zaman kendini hazır hissedersen futbol oyna' dedi. Beni ne zaman hazır hissederlerse o zaman sahada olacağım. Beni en çok rahatlatan şey bu sözler oldu. Hem maddi hem de manevi olarak şampiyonluk yarışı çok önemli. Gün gün ve maç maç ilerleyeceğiz. Şampiyonluğun en büyük adayıyız. Her maç bir final olacak. İnanıyoruz ki şampiyon olacağız. İnşallah da kazanacağız."

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: "DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARINDAN BİRİNİ TRANSFER ETTİK"

"Bugün bizim için çok önemli bir gün. Dünyanın en iyi oyuncularından birini transfer ediyoruz. Bu transferin gerçekleşmesinde bize yardımcı olan sponsorlarımıza da büyük teşekkür ediyorum çünkü onlar olmasaydı transferi yapamazdık. Geçen hafta bugün transfer komitemiz ile birlikte Barselona kentine gittik. Arda ile ben baş başa vakit geçirmek istedim. Onlar da Barcelona ile diğer görüşmelere devam ettiler. Özellikle Arda'nın Türkiye'ye geri dönme fikri ve bakış açısı bizim için her şeyden önemliydi. Onun bu duygularını duymak için onunla baş başa yemek yemek istedim. Biz sadece futbol kulübü değiliz. Başakşehir sadece futbol kulübü değil aynı zamanda bir şirket. Bu yıl bitmeden gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var. Bu zor transfer konusunda onun söyledikleri bizi motive etti. Atılacak bu imza tüm Başakşehir camiasını mutlu etti. 2.5 yıl bedelsiz kiralama maliyetiyle ilgili birçok spekülasyon yapılıyor. Bu basın toplantısında bazı detayları tüm şeffaflıkla paylaşmak istiyorum. Bunu özellikle vurgulayacağım çünkü biz bir şirket statüsü ile yönetiliyoruz ve biz bir şirketiz. Bunu yapmak zorunda değiliz ama şeffaflık adına yapacağım.

"ARDA YILLIK 4 MİLYON EURO ALACAK"

Yarım sezon 2 milyon Euro + Bonus, önümüzdeki sezon için de 4 milyon Euro + Bonus olarak sözleşmesini imzalamıştır. Oyuncuyu satın alma opsiyonu ilk bizde olacak. Arda Turan'ın bonservisine %25 oranında bir başka deyişle ortak olduk. Önümüzdeki sezon Arda Turan satılırsa %20, önümüzdeki sezon satılırsa %25'lik bir bedel ödeyecekler. Bu çok business bir iş oldu. Tabi her şeye rağmen biz burada Arda Turan ile uzun soluklu bir hikaye yazdık. Amacımız devamını da getirmek. Barcelona ile Başakşehir'in arasında özel bir anlaşma yapıldı. Şampiyon olursak, Barcelona'ya 300 bin Euro bedel ödeyeceğiz. Onun dışında da hiçbir bedel ödemeyeceğiz. Opsiyonumuzda anlaşma bittikten sonra 48 saat içinde geçerli olacak. En büyük hedefimiz; Şampiyonluk. Yaptığımız her şeyin temeli bu. Üzerimizde baskı oluşturmamalı. Biz Başakşehir gibi oynamaya devam edersek şampiyonluk bize gelecektir. Şampiyonluk bizim vizyonumuzun bir parçası. Şampiyon olunca her şey bitmeyecek. Aksine her şey yeniden başlayacak. Biz 4 sene önce kurulduk."2.5 YILLIĞINA KİRALANDI

Barcelona da Arda'nın transferi için Başakşehir ile el sıkışıldığını duyurdu. 2.5 yıllığına kiralık anlaşması yapıldığını bildiren Katalanlar, Arda'ya teşekkür etti. Açıklamada, "Başakşehir ile 2.5 sezonluk kirala için anlaşıldı. Bu süreçte Barcelona, oyuncunun transfer dönemleri içerisinde başka bir takıma transferi hakkını saklı tutmakla birlikte performansa göre bonuslar alacak. Başakşehir'in satın alma opsiyonu bulunuyor" denildi.

TRANSFERDEKİ GELİŞMELER

Barcelona'da net ücreti 4 milyon Euro olan Arda'ya maaşı Başakşehir tarafından ödenecek.

Barcelona, 4 transfer dönemi boyunca Arda'yı satma hakkına sahip olacak. Teklif için ilk konuşma hakkı Başakşehir'in.

Barcelona; başarıya göre de 'kira bonusu' alacak.