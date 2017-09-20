Yıldız oyuncuda doping şoku!

UKRAYNA basınında çıkan habere göre Shakthar Donetsk'in Napoli'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Srna'nın doping testinde sorun yaşandığı belirtildi.
Shakthar Donetsk kulübünden konu hakkında resmi bir açıklama gelmezken, Srna, Cornomorec ile oynanacak lig maçının kadrosuna alınmadı.
''ÇOK YORULDU''
Ukrayna ekibinin teknik direktörü Paulo Fonsec, Srna'yı yorgun diye kadroya almadığını belirtirken ''Tercihimi diğer oyunculardan yana kullandım. Srna çok yoruldu ve dinlenmesi gerekiyor'' dedi.
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