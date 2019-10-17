Yıldız oyuncu için yeni hocadan transfer açıklaması

FRANSA maçına oyuna sonradan giren ve performansıyla büyük alkış alan Hakan Çalhanoğlu'nun ismi de transfer dedikodularına karışmış durumda... Başta Galatasaray olmak üzere birçok takımla ismi anılan yıldız futbolcu konusunda son noktayı Stefano Pioli koydu. Milan'ın yeni Teknik Direktörü olan Pioli, "Hakan çok değerli bir futbolcu ve bu takımın en önemli parçalarından birisi. Haberleri basından takip ediyorum ama Hakan'ın ayrılığı söz konusu değil. Çıkan iddialar asılsız" açıklamasını yaptı.

ASKER SELAMI SONRASI GÖNDERİLECEK İDDİASI

Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye'nin Arnavutluk'u 1-0 yendiği maçta asker selamı vererek sevinmesinin kulüp yönetimini rahatsız ettiği ve UEFA'dan men yeme ihtimali olduğu için oyuncunun gönderileceği iddia edilmişti. Yaklaşık 22 milyon euroya Bayer Leverkusen'den transfer edilen 25 yaşındaki oyuncunun iyi bir teklif karşısında satılma ihtimali ise hala bulunuyor.