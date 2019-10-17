banner449

banner552

banner481

banner472

Yıldız oyuncu için yeni hocadan transfer açıklaması

İtalyan devi Milan'ın yeni hocası Pioli, verdiği asker selamı sonrasında hakkında kampanya başlatılan ve takımdan gönderileceği konuşulan Hakan Çalhanoğlu hakkında konuştu. Pioli, "Hakan'ın ayrılığı söz konusu değil. Çıkan iddialar asılsız" ifadelerini kullandı.

SPOR 17.10.2019, 10:44
Yıldız oyuncu için yeni hocadan transfer açıklaması
banner404

FRANSA maçına oyuna sonradan giren ve performansıyla büyük alkış alan Hakan Çalhanoğlu'nun ismi de transfer dedikodularına karışmış durumda... Başta Galatasaray olmak üzere birçok takımla ismi anılan yıldız futbolcu konusunda son noktayı Stefano Pioli koydu. Milan'ın yeni Teknik Direktörü olan Pioli, "Hakan çok değerli bir futbolcu ve bu takımın en önemli parçalarından birisi. Haberleri basından takip ediyorum ama Hakan'ın ayrılığı söz konusu değil. Çıkan iddialar asılsız" açıklamasını yaptı.

ASKER SELAMI SONRASI GÖNDERİLECEK İDDİASI

Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye'nin Arnavutluk'u 1-0 yendiği maçta asker selamı vererek sevinmesinin kulüp yönetimini rahatsız ettiği ve UEFA'dan men yeme ihtimali olduğu için oyuncunun gönderileceği iddia edilmişti. Yaklaşık 22 milyon euroya Bayer Leverkusen'den transfer edilen 25 yaşındaki oyuncunun iyi bir teklif karşısında satılma ihtimali ise hala bulunuyor.

#Milan #yeni hoca #transfer #hakan çalhanoğlu
Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 17 Ekim 2019
İmsak 05:41
Güneş 07:00
Öğle 12:48
İkindi 15:55
Akşam 18:25
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2
banner440
banner545