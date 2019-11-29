Yıldız isim gözden çıkarıldı! Kendine kulüp bul dendi
Devre arasında Nagatomo ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, oyuncunun menajerine "kulüp bul" mesajı verdi.
LİGDE ve Avrupa'da kötü gidişatını sürdüren Galatasaray, devre arasında Japon yıldızı Nagatomo ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Kadrosunda 15 yabancısı bulunan ve yabancı sınırlaması kuralı sebebiyle sezon başında Martin Linnes'e lisans çıkarmama kararı alan Galatasaray, devre arasında Linnes'i yeniden kadroya dahil etmeyi planlıyor. Linnes'in yeniden takıma dönecek olması, Nagatomo'nun teknik heyet ve yönetim tarafından gözden çıkarılmasına sebep oldu.
"KENDİNE KULÜP BUL"
Performans düşüklüğü sebebiyle sarı-kırmızılı taraftarların da eleştiri odağı olan Japon yıldıza, menajeri aracılığıyla "kendine kulüp bul" dendi. 33 yaşındaki oyuncu ocak ayına kadar kendine kulüp bulamazsa, yönetim sözleşme fesih yoluna gidecek. SIFIR KATKI Bu sezon 16 resmi maça çıkan tecrübeli oyuncunun, gole katkısı bulunmuyor.
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