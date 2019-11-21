Yıldız isim Fatih Terim'e kafa tuttu: Gitmiyorum
Galatasaray'da taraftarla küfürleşmesinin ardından gözden düşen Belhanda'dan sürpriz karar. Fatih Terim'in gönderilmesini istediği Faslı oyuncunun yakın çevresine "Ailemle burada mutluyum, kadro dışı kalsam bile ayrılmam" dediği öğrenildi.
SARI kırmızılı takım geçtiğimiz günlerde menajer William D'Avilla ile görüşerek Belhanda'ya kulüp bulmasını istemişti. Ancak bu gelişme sonrası Faslı yıldızdan şok bir tepki geldiği ortaya çıktı. Yıldız futbolcu, yönetime "Hiçbir yere gitmiyorum" mesajı yolladı.
"SÖZLEŞMEM BİTENE KADAR BURADAYIM"
Belhanda'nın, "Kadro dışı bıraksalar bile ayrılığı düşünmüyorum. Burada ailemle beraber çok mutluyum. Sözleşmemin bitimine kadar 1.5 yıl daha buradayım" dediği öğrenildi. Bu tavır, yönetimin de tüm planlarını alt üst etti. Şimdi Sarı-Kırmızılıların ne yapacağı merak konusu.
3,3 MİLYON EURO MAAŞ ALIYOR
Belhanda'nın Galatasaray'dan ayrılmak istememe nedenlerinden birisi de 3 milyon 350 bin Euro'luk maaşı... Faslı futbolcu özellikle Avrupa'da hiçbir kulüpte bu parayı kazanamadığını düşünüyor.
FATİH TERİM KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Fatih Terim daha önce arkasında durduğu Belhanda'yı defterden silmiş durumda. Faslı yıldız bunu bilmesine rağmen kalmak istiyor.
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