Yıldız futbolcunun ayağının son hali içler acısı

BİR dönem Fenerbahçe'nin de gündeminde olan hatta menajerinin İstanbul'a transfer görüşmesi için geldiği Arsenal'de forma giyen İspanyol futbolcu Santi Cazorla, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene 19 Ekim'de oynanan Ludogorets maçında sakatlanmış ve sağ ayak bileğinden ameliyat edilmişti.

AZ DAHA AYAĞINI KAYBEDİYORDU

Yıldız oyuncuyla bir röportaj yapan Marca Gazetesi, Cazorla'nın sağ ayağının son halini paylaştı.

Ayak bileğinden 8 operasyon geçiren ve kaptığı enfeksiyon nedeniyle neredeyse ayağını kaybeden Cazorla'nın futbol hayatının az daha sona erdiği ortaya çıktı.

BİLEĞİNDE KANGREN OLUŞTU

Ayak tendonunun 8 santimetrelik bir kısmını kaybeden Cazorla'nın bileğinde de kangren oluştuğu ve o bölgeye kendi vücudundan doku nakli yapıldığı belirtildi. Yıldız oyuncunun ayağının paylaştığı fotoğrafta vücudundaki dövmeli bir bölümden alınanan dokunun nakledildiği görülüyor.

Cazorla bütün yaşadığı bu zorluklara rağmen Ocak ayında futbola dönmeyi planladığını açıkladı.