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Yıldız futbolcunun ayağının son hali içler acısı

İngiliz ekibi Arsenal'da forma giyen Santi Cazorla, Ludogorets maçı sonrasında yaşadığı sakatlık nedeniyle 8 kez operasyon geçirdi, ayağının son hali hayrete düşürdü

Yıldız futbolcunun ayağının son hali içler acısı

İngiliz ekibi Arsenal'da forma giyen Santi Cazorla, Ludogorets maçı sonrasında yaşadığı sakatlık nedeniyle 8 kez operasyon geçirdi, ayağının son hali hayrete düşürdü

03 Kasım 2017 Cuma 11:51
Yıldız futbolcunun ayağının son hali içler acısı
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BİR dönem  Fenerbahçe'nin de gündeminde olan hatta menajerinin  İstanbul'a transfer görüşmesi için geldiği  Arsenal'de forma giyen İspanyol futbolcu  Santi Cazorla, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene 19 Ekim'de oynanan  Ludogorets maçında sakatlanmış ve sağ ayak bileğinden ameliyat edilmişti.

AZ DAHA AYAĞINI KAYBEDİYORDU

Yıldız oyuncuyla bir röportaj yapan  Marca Gazetesi, Cazorla'nın sağ ayağının son halini paylaştı.

Ayak bileğinden 8 operasyon geçiren ve kaptığı enfeksiyon nedeniyle neredeyse ayağını kaybeden Cazorla'nın futbol hayatının az daha sona erdiği ortaya çıktı.

BİLEĞİNDE KANGREN OLUŞTU

Ayak tendonunun 8 santimetrelik bir kısmını kaybeden Cazorla'nın bileğinde de kangren oluştuğu ve o bölgeye kendi vücudundan doku nakli yapıldığı belirtildi. Yıldız oyuncunun ayağının paylaştığı fotoğrafta vücudundaki dövmeli bir bölümden alınanan dokunun nakledildiği görülüyor.

Cazorla bütün yaşadığı bu zorluklara rağmen Ocak ayında futbola dönmeyi planladığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Santi CazorlaFutbol
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