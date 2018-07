Yıldız futbolcu imzayı attı!

İŞTE Ronaldo'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Juventus dünyanın en iyi kulüplerinden. Benim için zor bir karardı. Arkadaşlarım ve meslektaşlarım oynamaya değer bir kulüp olduğunu söyledi. İtalya'daki en büyük kulüp.



Real Madrid'de 9 yıl geçirdim, harikaydi. Yeni bir adım attım. Motive olmuş durumdayım, konsantrasyonum yüksek. Her zaman olduğu gibi en iyilerden biri olduğumu göstereceğim. Beni biliyorsunuz, hırslı biriyim ama yeni rekabetleri de seviyorum. Tarih yazmak istiyorum.



İtalya taktik açıdan zorlayıcı bir lig. Zor olacaktır ama kariyerimde hep zorluklar yaşadım. Çok çalışacağım ve oyunuma güveniyorum, takım arkadaşlarıma güveniyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu yüzden sakinim.



Herkesin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğini biliyorum ama biz tüm kupaları almak için savaşacağız. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak zor fakat Juventus'un onu da alması için uğraşacağım.



Balloon d'Or'u kazanmak, hesapladığım bir şey değil. Her zaman en iyi olmak ve her zaman kazanmak isterim. Bir şeyler yolunda giderse, kazanmak için fırsatım olur. Ancak bu uykularımı kaçıran bir şey değil.