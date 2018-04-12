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Yıldırım resmen açıkladı! Kongreyi ilk kez...

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım seçimin Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadı'nda yapılacağını açıkladı

Yıldırım resmen açıkladı! Kongreyi ilk kez...

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım seçimin Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadı'nda yapılacağını açıkladı

12 Nisan 2018 Perşembe 21:38
Yıldırım resmen açıkladı! Kongreyi ilk kez...
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YILDIRIM: "Bu kongreyi statta yapacağız. Böyle karar aldık. Bu da Fenerbahçe’nin bir ilki olacaktır. Bundan sonraki kongreler de statta yapılacaktır. Çünkü Ülker Arnena’da yapılması çok zor. Oy kullanacak sayısı oldukça fazla" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
YıldırımŞükrü Saracoğlu
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