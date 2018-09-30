ALANYA Belediyespor Beach Volley oyuncusu Dündar Yıldırım, turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Yıldırım'a madalyasını Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız, kupalarını ise TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz verdi.
Yıldırım daha sonra kupası ile birlikte Alanya Belediyespor Başkanı Mehmet Erken'i ziyaret etti. Başkan Erken, başarılı sporcu Dündar Yıldırım'ı tebrik ederek başarılar diledi.
Yıldırım kupayla döndü
Voleybol Birliği (BVA) ve Türkiye Voleybol Federasyonu’nun (TVF) işbirliği ile Bursa'nın ev sahipliğinde Nilüfer'de düzenlenen 2018 BVA Balkan Beach Tour, oynanan final maçlarının ardından sona erdi
ALANYA Belediyespor Beach Volley oyuncusu Dündar Yıldırım, turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Yıldırım'a madalyasını Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız, kupalarını ise TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz verdi.
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