Yıldırım kupayla döndü

ALANYA Belediyespor Beach Volley oyuncusu Dündar Yıldırım, turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Yıldırım'a madalyasını Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız, kupalarını ise TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz verdi.

Yıldırım daha sonra kupası ile birlikte Alanya Belediyespor Başkanı Mehmet Erken'i ziyaret etti. Başkan Erken, başarılı sporcu Dündar Yıldırım'ı tebrik ederek başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 21:15