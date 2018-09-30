Yıldırım kupayla döndü

Voleybol Birliği (BVA) ve Türkiye Voleybol Federasyonu’nun (TVF) işbirliği ile Bursa'nın ev sahipliğinde Nilüfer'de düzenlenen 2018 BVA Balkan Beach Tour, oynanan final maçlarının ardından sona erdi

Yıldırım kupayla döndü
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ALANYA Belediyespor Beach Volley oyuncusu Dündar Yıldırım, turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Yıldırım'a madalyasını Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız, kupalarını ise TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz verdi.
 Yıldırım daha sonra kupası ile birlikte Alanya Belediyespor Başkanı Mehmet Erken'i ziyaret etti. Başkan Erken, başarılı sporcu Dündar Yıldırım'ı tebrik ederek başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 21:15
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