Yılbaşı kabusu! Yüzünde havai fişek patlayan futbolcu, tanınmaz hale geldi

BOCA Juniors'ın eski golcüsü Lucas Viatri, çok talihsiz bir kazanın kurbanı oldu.
Şimdilerde Uruguay'da Penarol takımının formasını giyen 30 yaşındaki futbolcu, yılbaşı kutlamaları esnasında yüzünde patlayan havai fişek sonrası tanınmaz hale geldi.
Bir dönem Arjantin Milli Takımının da süre alan Viatri'nin, tedavisinin birkaç ay süreceği ve bu sürede futbolcunun sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
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