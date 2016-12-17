'Yeterince gayret etmedik'

VINCENT Aboubakar’ın durduğu haftalarda Beşiktaş’ın gol yükünü çeken ve dün akşam Süper Lig’de bu sezonki 10. golünü Kasımpaşa ağlarına gönderen Cenk Tosun sonuçtan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Siyah-beyazlıların milli santrforu maçın ilk yarısında iyi mücadele ettiklerini ancak ikinci devredeki futbollarının 3 puan çıkarmak adına yeterli olmadığının söyledi.

CENK Tosun’un ligdeki ilk yenilgilerini aldıkları karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekildeydi:

‘TOPARLANMALIYIZ’

“MAÇIN iki devresi bizim adımıza siyah ve beyaz gibiydi. İlk yarı çok iyi oynadık ancak 2. yarıda rakip erken golü bulunca şoke olduk. Bundan sonra da toparlanmamız kolay olmadı. Açıkçası bu akşam (dün) pek iyi bir futbol oynadığımızı da söyleyemem.

KASIMPAŞA’YI kutlamak lazım. İyi mücadele ettiler. Ancak bize gelince maçı kazanmak için yeterli gayreti gösterdiğimizi söyleyemeyeceğim. Yorgunluk yok üzerimizde. Bu bizim ilk yenilgimiz oldu. Son haftalarda çok da kötü oynadığımızı düşünmüyorum genel olarak. Bu maç bizi çok üzdü ama yenilgiyi unutmamız lazım.

kendimizi toparlayıp hafta içi Türkiye Kupası’nda oynayacağımız maç ve gelecek hafta kendi sahamızda Süper Lig’de oynayacağımız G.Antep maçını düşüneceğiz. Maç trafiğinden dolayı biraz yorgunluk var tabii ki ama bu sahaya etki edecek bir şey değil. Devre arasına fazla bir şey kalmadı zaten. Tatilde birkaç gün dinlendikten sonra vücutlarımız kendini toparlar.”

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