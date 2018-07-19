Yerel Yıldızlar Turu sona erdi

BELEK'TE düzenlenen Türkiye Golf Federasyonu (TGF) 2018 Yerel Yıldızlar Turu 4'üncü Ayak müsabakaları tamamlandı. Müsabakalarda 16 golf kulübünden 22'si kadın 58 sporcu yarıştı. İki gün süren yarışmaların erkekler gross kategorisinde Bodrum Golf Kulübü'nden Yılmaz Batan, 161 gross skorla birinci oldu. Sueno Golf Kulübü'nden Mehmet Çalışkan 162 gross skorla ikinciliği, National BGK'den Veli Buğra Kuş ise 164 gross skorla üçüncülüğü elde etti.
BELEK'TE düzenlenen Türkiye Golf Federasyonu (TGF) 2018 Yerel Yıldızlar Turu 4'üncü Ayak müsabakaları tamamlandı. Müsabakalarda 16 golf kulübünden 22'si kadın 58 sporcu yarıştı. İki gün süren yarışmaların erkekler gross kategorisinde Bodrum Golf Kulübü'nden Yılmaz Batan, 161 gross skorla birinci oldu. Sueno Golf Kulübü'nden Mehmet Çalışkan 162 gross skorla ikinciliği, National BGK'den Veli Buğra Kuş ise 164 gross skorla üçüncülüğü elde etti.
YORUM EKLE