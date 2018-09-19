Yerel basından eleştiri yağmuru

Alanya'ya galibiyet umutlarıyla gelen ancak evine eli boş dönen Trabzonspor, yerel basın tarafından yerden yere vuruldu

Yerel basından eleştiri yağmuru
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GALATASARAY'A karşı alınan 4-0'lık galibiyette fırtına koparan takımlarını Alanyaspor maçında tanıyamadıklarını ifade eden Trabzon'un yerel gazeteleri "Kafayı yedik", "Rüyadan uyandık", "Kendi düşen ağlamaz" ve "Gözlerime inanamıyorum" gibi başlıklar atarak bordo mavili takımı eleştirdiler. 

İŞTE TRABZON BASINININ ATTIĞI BAŞLIKLAR 

Günebakış Gazetesi: Gözlerime inanamıyorum! 

Galatasaray maçında fırtına kopartan Trabzonspor, Alanya deplasmanında hüsran yaşadı. 

Kuzey Ekspres Gazetesi: Kafayı yedik 

Alanya'da 4'üncü dakikada yediğimiz golün altından kalkamadık.

Karadeniz Gazetesi: Sürpriz mi diyelim? 

Galatasaray galibiyetinin havasından kurtulamayan Trabzonspor, Alanya'da şok bir yenilgi aldı.

Taka Gazetesi: Rüyadan uyandık!

Galatasaray galibiyeti ile farklı bir havaya giren Trabzonspor, Alanya maçı ile gerçeğe döndü.

Sonnokta Gazetesi: Kendi düşen ağlamaz 

Trabzonspor Alanya'ya teslim oldu.

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