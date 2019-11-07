Yenilginin faturası ağır oldu! Terim 5 yıldızın biletini kesti
Süper Lig'de beklentileri karşılayamayan, Şampiyonlar Ligi'nde ise henüz gol bile atamayan Galatasaray'da büyük bir operasyon söz konusu... Terim'in, Feghouli, Nagatomo, Belhanda, Mariano ve Seri ile yollar ayrılacak.
ŞAMPİYONLAR Ligi A Grubu'nda Real Madrid'e deplasmanda 6-0 yenilen Galatasaray'da Fatih Terim operasyonun da startını verdi.
NAGATOMO
Akciğerinde yaşadığı sorundan dolayı Galatasaray'ın düzenli olarak kullanamadığuı Nagatomo da Fatih Terim'in gözden çıkarttığı isimlerin başında geliyor. Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Martin Linnes gibi sol bek opsiyonları elinde bulunan Fatih Terim, Japon futbolcuya teklif gelmesi durumunda Ocak ayında elden çıkartılması yönünde görüş bildiriyor.
MARIANO
Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erecek olan Mariano'yu Ocak ayında elden çıkartmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, hem yabancı kontenjanında yer açacak hem de maaş alanı açacak.
MICHAEL SERI
Galatasaray'dan çok büyük umutlar ile kiraladığı Seri, şu ana kadar ortaya koyduğu performansla Fatih Terim'i en büyük hayal kırıklığına uğratan isimlerin başında geliyor.
BELHANDA GİDECEK İSİMLER LİSTESİNDE
Fatih Terim'in her fırsatta sahip çıktığı ancak taraftarlar ile arasındaki bağ tamamen kopan Belhanda'da da Ocak ayında iyi bir teklif gelmesi durumunda satılacak oyuncular arasında yer alıyor.
LINNES A TAKIMA GERİ DÖNÜYOR
Galatasaray'da yabancı kontenjanından dolayı kadro dışı bırakılan Martin Linnes, Fatih Terim'in en büyük pişmanlıklarından biri olarak gösteriliyor. Kadro dışı kalmasına rağmen A Takım ile beraber antrenmanlara devam eden vehırsı, çalışkanlığı ve profesyonelliği ile alkış toplayan Linnes'i Ocak ayında yeniden kadroya dahil edecek olan Fatih Terim, Norveçli futbolcu ile de bu konuda bir görüşme gerçekleştirdi.
ONYEKURU İÇİN KESİN TALİMAT
Transfer dönemi boyunca Henry Onyekuru'nun takımda tutulması için büyük bir çaba gösteren Fatih Terim, Monaco'nun 15 milyon euroluk bonservis bedelini ödemesinin ardından adeta çaresiz kaldı. Onyekuru'yu yeniden takımda görmek isteyen Fatih Terim, sarı-kırmızılı yönetime bu konuda kesin talimat verdi ve Abdürrahim Albayrak da transfer dönemininin açılmasına iki ay olmasına rağmen şimdiden Onyekuru'nun kiralık transferi için Monaco ile masaya oturdu.
N'DIAYE İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK
Fatih Terim'in öncelikli transfer listesinde olan ancak Stoke City'nin 6 milyon euro bonservis bedeli talep etmesinden dolayı askıya alınan süreç, Terim'in talebi doğrultusunda bir kez daha başlatılacak.
FEGHOULI DE GİDECEK
Galatasaray'daki performansıyla her zaman tartışma konusu olan ve alacaklarından dolayı sarı-kırmızılı yönetim ile karşı karşıya kalan Feghouili, Ocak ayında satış listesine koyulan bir diğer isim.
Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
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