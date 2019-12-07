Yenildik ama ezilmedik 1-0

AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'in 14. hafta maçında bu akşam Galatasaray ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıkan turuncu yeşilliler, rakibine 1-0 yenilerek haftayı mağlubiyetle kapattı. Mücadeleye hızlı başlayan taran ev sahibi Galatasaray oldu. 5. dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta kafa vuruşunu yapan Adem Büyük'ün şutuna kaleci Marafona müdahale edemedi ve top filelerle buluştu ancak hakem Halil Umut Meler VAR kararı ile ofsayt dedi ve golü iptal etti. 18. dakikada Galatasaray penaltı golüyle öne geçti. Seri'nin ara pasıyla topla buluşan Mariano içeri çevirdi, N'Sakala'nın elle müdahalesini maçın hakemi penaltı olarak yorumladı. Penaltı atışını kullanan Faslı oyuncu Belhanda, topu ve kaleci Marafona'yı ayrı köşelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda golü en çok isteyen takım Alanyaspor oldu. Bammou ve Fernandes ile çok sayıda fırsattan yararlanamayan turuncu yeşilli temsilcimiz, sahadan 1-0 mağluğ ayrıldı ve haftayı mağlubiyetle kapattı. Alanyaspor bu yenilgi ile 22 puanda kalırken, Galatasaray ise 23 puana yükseldi.

MAÇ ANLATIMI

M.S. Ve karşılaşma Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılılar ligde iki haftanın ardından galip geldi.

93' Galatasaray'da Fernando Muslera oyunu başlatmakta geciktiği için sarı kart gördü.

91'Alanyaspor'da Onur Bulut'un sağ kanattan kaleye doğru gönderdiği top üst ağlarda kaldı.90' Maçın sonuna en az dört dakika uzatma ilave edildi.

90' Alanyaspor'da 7 numaralı Efecan Karaca sarı kart gördü.

83' Galatasaray'da 6 numaralı Seri çıktı. Yerine 48 numaralı Taylan Antalyalı girdi.

79' Alanyaspor'da 25 numaralı Onur Bulut sarı kart gördü.

77' Galatasaray'da Adem Büyük oyundan çıktı. Yerine Radamel Falcao girdi.

73' Alanyaspor'da Junior Fernándes'in yerine Onur Bulut oyuna girdi.

71'ALANYASPOR'DAN ÜST ÜSTE POZİSYONLAR! Konuk ekibin kullandığı iki kornerde daha Caulker'ın kafa vuruşlarını Muslera kornere çelmeyi başardı.

70' MUSLERA'DAN HARİKA KURTARIŞ! Welinton'un ortasında ceza sahasında iyi yükselen Caulker köşeye doğru vurdu. Uruguaylı kaleci müthiş uzandı.70' Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Fernandes, uzak köşedeki Bammou'ya pasını gönderdi. Araya giren Nzonzi topu kornere gönderdi

63' Alanyaspor'da Ceyhun Gülselam'ın yerine Salih Uçan oyuna girdi.

60' Alanyaspor'da ceza sahasında topla buluşan Bammou, dönüp vurmayı denedi. Şutu kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.

59' Alanyaspor bu dakikada sağ kanattan üst üste köşe vuruşları kullanıyor.

58' Alanyaspor'da birazdan Salih Uçan oyuna girecek.

57' Galatasaray'da Seri'nin ceza sahası dışından çektiği şut auta çıktı.

55' Oyunun temposu bu dakikalarda biraz düşmüş durumda

52' Alanyaspor'da sol kanatta topla buluşan Fernandes uzak köşeye doğru hareketlenen Efecan'ı düşündü. Ama ortası doğrudan auta gitti.

51' Ceza sınırında bulunan Welinton, gördüğü bu sarı kartla önümüzdeki haftaki Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

51' Alanyaspor'da Welinton, Ömer Bayram'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 48' Nzonzi'nin önemli bir sorunu bulunmuyor, oyuna devam edebilecek.

47' Galatasaray'da Nzonzi bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu

İKİNCİ YARI BAŞLADI

D.A.Ve karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.

47' ALANYASPOR'DAN BİR TEHLİKE DAHA! Bu defa Bammou'nun pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Efecan, kaleci Muslera'yla karşı karşıya kaldı. Vuruşu ise yandan auta gitti.

46' ALANYASPOR'DAN TEHLİKE! Fernandes'in pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Bammou'nun vuruşunu son anda Marcao kayarak kesti ve topu kornere gönderdi.

45' Alanyaspor'da Efecan sağ kanattan son çizgiye inmişti. Ama topu iyi kontrol edemeyince oyun sınırları çizgisinde tutamadı.

44' Karşılaşmada ilk yarının sonuna en az üç dakika uzatma ilave edildi.

43' Alanyaspor'da Fernandes ara pasıyla Efecan'ı ceza sahasında topla buluşturmuştu. Ama maçın hakemi Efecan'ın ofsaytta olduğuna karar verdi.

40' BELHANDA MÜTHİŞ VURDU! Galatasaray'da bu defa Belhanda ceza yayı üzerinde topla buluştu. Sert vuruşunu kaleci Marafona bir kez daha kornere çeldi.

39' GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI! Ömer Bayram'ın sol kanattan yerden yaptığı ortasını Lemina tamamlamak istedi. Vuruşunu kaleci Marafona çelerek kornere gönderdi.

37' Alanyaspor'da Siopis ara pasıyla Bammou'yu topla buluşturmayı denedi ama pasın şiddeti fazla olunca top auta çıktı.

35' Galatasaray'da Donk bir sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

33' Galatasaray'da 6 numaralı Seri sarı kart gördü.

27' Alanyaspor'da Fernandes bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

26' Galatasaray'da Belhanda'nın ceza sahasına yakın bir noktadan çektiği sert şut kaleci Marafona'nun kucağında kaldı.

26' Alanyaspor bu dakikalarda iki kanattan yaptığı ortalarla etkili olmaya çalışıyor.

25' Efecan'dan bir orta daha geldi, bu defa topu Muslera kontrol etti.

24' Alanyaspor'da Efecan'ın sağ kanattan yaptığı orta doğrudan auta çıktı.

23' Alanyaspor'da Fernandes'in sol kanattan yaptığı ortası kaleci Muslera'da kaldı.

22' Alanyaspor'da Emmanouil Siopis, Adem Büyük'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

21' Alanyaspor'da Bammou sol kanattan son çizgiye inmişti, araya giren Donk tehlikeyi uzaklaştırdı.

20' Penaltıdan GOL Younès Belhanda

19' GOL Galatasaray öne geçti.

18' Seri'nin ara pasıyla topla buluşan Mariano içeri çevirdi, N'Sakala'nın elle müdahalesini maçın hakemi penaltı olarak yorumladı.

18' PENALTI! Galatasaray penaltı atışı kazandı.

16' Galatasaray'da Belhanda sağ kanattan sık sık içe kat ediyor. Sağ çizgiyi ise Mariano kullanmaya çalışıyor.

14' Alanyaspor'da Bammou, Marcao'nun faulüyle yerde kaldı. Maçın hakemi Marcao'yu daha dikkatli olması konusunda uyardı

11' Alanyaspor'da Fernandes'in ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta gitti.

9' VAR kararının ardından Galatasaray'ın morali bozulmuş görünüyor. Alanyaspor daha fazla rakip yarı sahada görünmeye başladı.

7' Galatasaray'ın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

5' Asist Ömer Bayram

5' GALATASARAY GOLÜ BULDU!

Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta kafa vuruşunu yapan Adem Büyük'ün şutuna kaleci Marafona müdahale edemedi.

4' GOL Galatasaray öne geçti.

3' Alanyaspor'da Bammou'nun ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.

1' Galatasaray'da Fatih Terim, 4-1-4-1 formasyonunu tercih etmiş durumda. Erol Bulut'un ise takımını 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya sürdüğünü görüyoruz.

MAÇ BAŞLADI

Kritik mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Marafona, savunmada N'Sakala, Caulker, Welinton, Baiano, orta alanda Ceyhun, Siopis, Bakasetas, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da Bammou ilk 11'i ile başladı

Ev sahibi Galatasaray ise, Muslera, Seri, Adem, Balyanda, Donk, Mariano, Ömer, Marcao, Nagatomo, Nzoynzi ve Lemina ilk 11'i ile başladı