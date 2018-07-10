Yeniden Antalyaspor'da

Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen eski oyuncusu Serdar Özkan'la sözleşme imzaladı

Yeniden Antalyaspor'da
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ERZURUM Palandöken'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekip, geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen eski futbolcusu Serdar Özkan'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 2015- 2017 sezonlarında Antalya forması giyen 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, takımının Erzurum'daki kampına katılacak.

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