Yeni moda Cisse

SPOR Toto Süper Lig'de Yaz Transfer Tescil Dönemi'nin son gününde takıma dahil edilen Papiss Cisse, son iki haftadır sergilediği futbol ile göz dolduruyor. Kasımpaşa ve Akhisarspor ağlarına 3 gol bırakan Senegalli forvet, ilk 11'in de vazgeçilmezi haline geldi. İleride top tutma, adam eksiltme ve takım arkadaşlarına alan yaratma konusunda uzman olan 33 yaşındaki yıldız futbolcu, turuncu yeşilli camiaya da ilerisi için umut verdi.

BOBO KULÜBEYE

Vagner Love'ın geçtiğimiz sezonun ortasında Beşiktaş'a transfer olmasıyla sarsılan hücum gücüne Douglas ve Wanderson takviyesi yapan turuncu yeşilli yönetim, beklentileri karşılayamayan iki isimle de yollarını ayırmış, bu sezon başında Brezilyalı golcü Bobo'yu transfer etmişti. Sezonun ilk 3 maçında ilk 11'de görev yapan ancak skora katkı sağlayamayan Bobo, Cisse'nin gelmesiyle kulübeye mahkum oldu. Senegalli'nin yükselen performansı ve skora etkisi, Mesut Bakkal'ın da vazgeçilmezleri arasına girmesini sağladı.

BAŞKAN İŞİ BİLİYOR

Zaman zaman altyapı antrenörleri ve bazı yakın dostları ile çim sahada maç yapan ve attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, golcü oyuncu konusundaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Başkan Çavuşoğlu ve kurmayları, TFF 1. Lig'deki ilk yıl Ayite'yi takıma kazandırmış ve gol kralı yapmış, aynı başarıyı Süper Lig'de de Vagner Love ile yaşamışlardı. Şimdi ise transfer edildiğinde bazı çevreler tarafından "Cisse golcü değil", "Geçen yıl 1 maç yapmış ve yetersiz" gibi yorumlar yapanlara da iyi bir cevap vermiş olan turuncu yeşilli yönetim, bugünlerde 4'te 4 yapmanın mutluluğunu yaşıyor.