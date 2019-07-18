Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Guilherme ile yeniden anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques ile yeniden anlaştı.

Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Guilherme ile yeniden anlaştı
banner404

SARI-siyahlı kulüp, geçen sezon İtalya'nın Benevento takımından kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Guilherme ile yeniden anlaştığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Guilherme Costa Marques, bugün yapılan görüşmeler sonucu 2 yıl kiralık olarak sözleşme imzaladı ve yine yeniden Yeni Malatyaspor'umuzda. Evine yeniden hoş geldin güzel gülen adam." ifadeleri kullanıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında
Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472