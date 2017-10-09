Yeni Malatyaspor Kulübü'nde istifa

SARI-siyahlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyesi ve kulüp genel sekreteri Baki Budakoğlu'nun son üç aydır sağlık problemleri yaşadığı belirtildi.



Budakoğlu'nun doktorlarının tavsiyesiyle dinlenmek zorunda olduğu ve strese bağlı aktivitelerden uzak durması gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, "Sayın Baki Budakoğlu bu süreçte başkanımızdan ve yönetim kurulumuzdan affını istemiştir. Kulübümüzün kurumsallaşması adına önemli adımlar atan ve bu uğurda işinden hatta sağlığından fedakarlık yapan Sayın Baki Budakoğlu'na Yeni Malatyaspor yönetimi olarak minnetlerimizi sunar, Allah'tan acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

