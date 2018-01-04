Yeni Malatyaspor hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

SÜPER Lig'in ilk yarısını 22 puanla tamamlayan E. Yeni Malatyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Belek'te hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı ekip, sabah saat 11.00'de Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde çalıştı. Yeni Malatyaspor'da sakatlığı nedeniyle Fransa'da tedavi gören ve takıma 1 hafta sonra katılacak olan Dia dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Düz koşuyla başlayan antrenman kondisyon hareketleriyle devam etti ve sonrasında topla çalışmalar yapıldı. İdmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.