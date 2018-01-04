Yeni Malatyaspor hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

SÜPER Lig'in ilk yarısını 22 puanla tamamlayan E. Yeni Malatyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Belek'te hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı ekip, sabah saat 11.00'de Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde çalıştı. Yeni Malatyaspor'da sakatlığı nedeniyle Fransa'da tedavi gören ve takıma 1 hafta sonra katılacak olan Dia dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Düz koşuyla başlayan antrenman kondisyon hareketleriyle devam etti ve sonrasında topla çalışmalar yapıldı. İdmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı.