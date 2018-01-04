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Yeni Malatyaspor hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına devam etti. Sakatlığı bulunan Dia dışında sarı-kırmızılılar tam kadro çalıştı

Yeni Malatyaspor hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına devam etti. Sakatlığı bulunan Dia dışında sarı-kırmızılılar tam kadro çalıştı

04 Ocak 2018 Perşembe 13:15
Yeni Malatyaspor hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor
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SÜPER Lig'in ilk yarısını 22 puanla tamamlayan E. Yeni Malatyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Belek'te hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı ekip, sabah saat 11.00'de Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde çalıştı. Yeni Malatyaspor'da sakatlığı nedeniyle Fransa'da tedavi gören ve takıma 1 hafta sonra katılacak olan Dia dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Düz koşuyla başlayan antrenman kondisyon hareketleriyle devam etti ve sonrasında topla çalışmalar yapıldı. İdmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Süper LigAntalyaEvkur Yeni Malatyaspor
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