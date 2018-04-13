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Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçı bugün

Süper Lig'de çıkışını sürdürmek isteyen temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, bugün deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmayı, FIFA kokartlı tecrübeli hakem Alper Ulusoy yönetecek

Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçı bugün

Süper Lig'de çıkışını sürdürmek isteyen temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, bugün deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmayı, FIFA kokartlı tecrübeli hakem Alper Ulusoy yönetecek

13 Nisan 2018 Cuma 00:05
Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçı bugün
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SPOR Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Akhisarspor'u perişan eden temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, rakiplerinin de kazandığı haftada yerini korumuştu. Bugün de Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan turuncu yeşilliler, üst üste ikinci galibiyetini alıp çıkışını sürdürmek istiyor. Bu zorlu mücadele öncesinde Aytemiz Alanyaspor'da kart cezalısı Lucas Villafanez dışında eksik bulunmuyor. Hafif sakatlığı bulunan ancak son iki gündür takımla birlikte antrenmanlara çıkan Welinton'un durumuna ise Teknik Direktör Mesut Bakkal maç saatinde karar verecek. Rakip Yeni Malatyaspor'da ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. 

AMAN DİKKAT

Zorlu Malatyaspor maçı öncesi temsilcimizde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Fabrice N'Sakala, Efecan Karaca, Giorgios Tzavellas, Isaac Sackey ve Junior Fernandes, bugün oynanacak olan mücadelede sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve ligin 30. haftasında oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyemeyecekler. Tehlikenin farkında olan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal da, hafta içi yapılan antrenmanlarda oyuncularına gereksiz kart görmemeleri konusunda sık sık uyarılarda bulundu. 

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Anahtar Kelimeler:
Süper LigAytemiz AlanyasporEvkur Yeni MalatyasporYeni Malatya Stadyumu
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