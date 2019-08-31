Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı yarın

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor, yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak olan kritik mücadeleyi İzmir bölgesi hakemlerinden Alper Ulusoy yönetecek. Mücadelenin Alanya hazırlıklarını tamamlayan turuncu- yeşilliler bugün havayolu ile Malatya'ya giderek kampa girecek. Bu önemli mücadele öncesinde temsilcimiz Alanyaspor'da Lokman Gör ve Haydar Yılmaz dışında eksik bulunmuyor. Ev sahibi Yeni Malatyaspor'da ise Gökhan Töre ve Murat Yıldırım kadroda olmayacak.

BULUT HATA İSTEMİYOR

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde 2'de 2 yapan oyuncularına güveniyor. Hafta boyunca yapılan antrenmanlarında oyuncularına galibiyetin şifresini ezberleten deneyimli teknik adam, Malatyaspor deplasmanından da galibiyetle dönerek 3'de 3 yapmak istiyor. Dünkü idmanda oyuncuları ile yakından ilgilenen ve neler yapmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Erol Bulut, eski takımına karşı hatasız bir oyun ile galip gelmek istediğini oyuncularına bildirdi.