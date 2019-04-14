Yeni Malatyaspor- Alanyaspor maçı Canlı Anlatım (14.04.2019)

-
90' Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1
-
90' Aytemiz Alanyaspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Isaac Sackey kullanacak.
-
90' (Y.Malatyaspor) Evkur Yeni Malatyaspor takımında Ömer Şişmanoğlu faul yapıyor.
-
90' (Y.Malatyaspor) Ömer Şişmanoğlu tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
-
90' (Y.Malatyaspor) Murat Yıldırım rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
-
90' (Y.Malatyaspor) Rakip ceza sahası önünden Murat Yıldırım ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
90' (Y.Malatyaspor) Evkur Yeni Malatyaspor takımından Issam Chebake sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
90+2' Aytemiz Alanyaspor'da Djalma Campos çıktı. Yerine Hasan Ayaroğlu girdi.
Hakem tarafından maçın normal süresine 5 dk eklendi
90' (Y.Malatyaspor) Danijel Aleksic rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
90' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Lucas Villafanez oyundan çıkarken Taha Yalçıner oyuna giren isim.
-
88' (Y.Malatyaspor) Evkur Yeni Malatyaspor takımından Danijel Aleksic sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
88' (Y.Malatyaspor) Evkur Yeni Malatyaspor, Danijel Aleksic ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
-
86' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında Giorgos Tzavellas, sarı kart görüyor.
-
86' (Ayt. Alanyaspor) Thievy Bifouma, taç çizgisine yakın bir noktada Giorgos Tzavellas tarafından faule maruz kalıyor.
-
85' (Y.Malatyaspor) Evkur Yeni Malatyaspor takımında Murat Yıldırım, sarı kart görüyor.
-
85' (Ayt. Alanyaspor) Ceza sahası içinde topla buluşan Efecan Karaca, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
-
84' (Ayt. Alanyaspor) Atak yönüne göre sol kanatta bulunan Djalma Campos için hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.
-
84' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımından Lucas Villafanez sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
83' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Steven Caulker geçiyor.
-
82' (Y.Malatyaspor) Evkur Yeni Malatyaspor takımında Erkan Kaş kırmızı kart ile cezalandırılıyor ve takımını eksik bırakıyor.
-
81' (Y.Malatyaspor) Evkur Yeni Malatyaspor takımında Erkan Kaş faul yapıyor.
-
80' (Y.Malatyaspor) Ceza sahası içinde topla buluşan Thievy Bifouma, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
-
79' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Villafanez.
-
78' (Y.Malatyaspor) Lucas Villafanez, Murat Yıldırım tarafından faulle durdurulduğu için Aytemiz Alanyaspor serbest vuruş kullanacak.
-
78' (Y.Malatyaspor) Evkur Yeni Malatyaspor takımından Danijel Aleksic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
78' (Y.Malatyaspor) Evkur Yeni Malatyaspor takımında, korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Danijel Aleksic.
-
76' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında Fabrice N'Sakala faul yapıyor. Korner bayrağına yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Issam Chebake.
-
74' (Y.Malatyaspor) Evkur Yeni Malatyaspor takımından Ömer Şişmanoğlu tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
-
74' (Y.Malatyaspor) Thievy Bifouma tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
-
74' (Y.Malatyaspor) Evkur Yeni Malatyaspor takımından Thievy Bifouma şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor
-
73' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Junior Fernandes oyundan çıkarken Isaac Sackey oyuna giren isim.
-
72' (Y.Malatyaspor) Bu dakikada Evkur Yeni Malatyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Mitchell Donald
-
72' (Y.Malatyaspor) Evkur Yeni Malatyaspor takımından Issam Chebake sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
72' (Y.Malatyaspor) Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Erkan Kaş ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
69' (Y.Malatyaspor) Sol çaprazdan Erkan Kaş ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
69' (Y.Malatyaspor) Evkur Yeni Malatyaspor takımından Danijel Aleksic sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
69' (Y.Malatyaspor) Sağ çaprazdan Danijel Aleksic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyo
-
69' (Y.Malatyaspor) Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Evkur Yeni Malatyaspor adına Danijel Aleksic kullanacak.
-
68' (Ayt. Alanyaspor) Ozan Tufan – Thievy Bifouma mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Evkur Yeni Malatyaspor lehine faul kararı veriyor.
-
67' (Ayt. Alanyaspor) Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Djalma Campos ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
67' (Y.Malatyaspor) Evkur Yeni Malatyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ahmed Ildiz çıkıyor ve yerine Danijel Aleksic oyuna giriyor.
-
66' (Ayt. Alanyaspor) Djalma Campos rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
-
66' (Ayt. Alanyaspor) Ceza sahası içinde topla buluşan Junior Fernandes, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Fabien Farnolle kurtarıyor.
-
64' Aytemiz Alanyaspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Giorgos Tzavellas kullanacak.
-
64' Djalma Campos, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Thievy Bifouma tarafından faule maruz kalıyor.
-
63' Evkur Yeni Malatyaspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Arturo Mina geçiyor.
-
63' Taç çizgisine yakın bir yerde Issam Chebake, Djalma Campos tarafından faule maruz kalıyor.
-
62' Aytemiz Alanyaspor takımından Lucas Villafanez sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
62' Aytemiz Alanyaspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Villafanez.
-
62' Efecan Karaca, Ahmed Ildiz tarafından faulle durduruluyor. Aytemiz Alanyaspor, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
-
62' (Y.Malatyaspor) Orta saha çizgisine yakın bir noktada Mitchell Donald tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.
-
62' (Y.Malatyaspor) Evkur Yeni Malatyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Adem Büyük çıkıyor ve yerine Ömer Şişmanoğlu oyuna giriyor.
-
60' Aytemiz Alanyaspor, Steven Caulker ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
-
60' Evkur Yeni Malatyaspor takımında Erkan Kaş orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.
-
58' Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Steven Caulker kullanacak.
-
58' Erkan Kaş korner bayrağına yakın bir noktada topa eliyle müdahale ediyor.
-
57' Evkur Yeni Malatyaspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Evkur Yeni Malatyaspor adına Murat Yıldırım kullanacak.
-
57' Hakem, Efecan Karaca tarafından yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
-
57' (Y.Malatyaspor) Evkur Yeni Malatyaspor takımı Thievy Bifouma ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Thievy Bifouma tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
-
55' (Y.Malatyaspor) Sol çaprazdan Erkan Kaş ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
54' (Y.Malatyaspor) Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ahmed Ildiz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
54' (Y.Malatyaspor) Ahmed Ildiz ile Evkur Yeni Malatyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
-
51' (Y.Malatyaspor) Evkur Yeni Malatyaspor takımı Ahmed Ildiz ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Ahmed Ildiz tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
-
51' (Y.Malatyaspor) Evkur Yeni Malatyaspor takımından Erkan Kaş sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
50' (Y.Malatyaspor) Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Evkur Yeni Malatyaspor adına Ahmed Ildiz kullanacak.
-
50' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında Baiano, sarı kart görüyor.
-
50' (Ayt. Alanyaspor) Thievy Bifouma, orta yuvarlağa yakın bir noktada Baiano tarafından faule maruz kalıyor.
-
50' (Ayt. Alanyaspor) Steven Caulker tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
-
50' (Ayt. Alanyaspor) Lucas Villafanez ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
-
49' (Ayt. Alanyaspor) Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Lucas Villafanez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor
-
49' (Ayt. Alanyaspor) Lucas Villafanez ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
-
49' (Ayt. Alanyaspor) Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Lucas Villafanez kullanacak.
-
48' (Y.Malatyaspor) Lucas Villafanez, Ahmed Ildiz tarafından faulle durdurulduğu için Aytemiz Alanyaspor, orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
-
47' (Y.Malatyaspor) Evkur Yeni Malatyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Thievy Bifouma tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
-
46' (Y.Malatyaspor) Evkur Yeni Malatyaspor, Mitchell Donald ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
-
46' (Ayt. Alanyaspor) Adem Büyük, orta saha çizgisine yakın bir noktada Baiano tarafından faule maruz kalıyor.
-
46' (Y.Malatyaspor) Evkur Yeni Malatyaspor takımında oyuncu değişikliği; Guilherme Marques oyundan çıkarken Mitchell Donald oyuna giren isim.
-
2. yarı başladı
-
45' Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor
-
45' (Y.Malatyaspor) Sol çaprazdan Erkan Kaş ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
45' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında Lucas Villafanez, sarı kart görüyor.
-
45' Evkur Yeni Malatyaspor takımından Erkan Kaş sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
45' (Y.Malatyaspor) Evkur Yeni Malatyaspor takımından Erkan Kaş sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
45' (Y.Malatyaspor) Evkur Yeni Malatyaspor takımından Erkan Kaş sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
45' (Y.Malatyaspor) Evkur Yeni Malatyaspor, Guilherme Marques ile serbest vuruş kullanacak.
-
45' (Ayt. Alanyaspor) Ozan Tufan - Guilherme Marques mücadelesinde hakem, Evkur Yeni Malatyaspor lehine faul kararı veriyor.
-
39' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor, Lucas Villafanez ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
-
39' (Y.Malatyaspor) Efecan Karaca, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Adem Büyük tarafından faule maruz kalıyor.
-
38' Aytemiz Alanyaspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Villafanez geçiyor.
-
38' Rakip yarı alanın ilk metrelerinin orta yuvarlağa yakın bir noktasından Lucas Villafanez ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
38' Murat Yıldırım - Efecan Karaca mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Efecan Karaca lehine faul kararı veriyor.
37' Malatyaspor'da Adem Büyük'ün kullandığı penaltı atışını kaleci Haydar kurtardı.
Haydar Haydar Haydar!
33' Alanyaspor'da 6 numaralı Ceyhun Gülselam 2. sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Hakem Serkan Çınar bu pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi..
28' Mustafa Akbaş rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
-
25' Evkur Yeni Malatyaspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Arturo Mina geçiyor.
-
24' Ceyhun Gülselam ile Ahmed Ildiz arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Ceyhun Gülselam.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Evkur Yeni Malatyaspor takımı oyuna başlayacak.
-
24' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında Ceyhun Gülselam, sarı kart görüyor.
-
24' Evkur Yeni Malatyaspor, Adem Büyük ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
-
24' Adem Büyük, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Ozan Tufan tarafından faule maruz kalıyor.
-
22' Ceza sahası içinde topla buluşan Arturo Mina, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
-
22'Evkur Yeni Malatyaspor takımının ceza sahasının çaprazından kazandığı serbest vuruş için topun başına Ahmed Ildiz geçiyor.
-
21' Thievy Bifouma, ceza sahasının çaprazında Ceyhun Gülselam tarafından faulle durduruluyor.
-
20' (Y.Malatyaspor) Evkur Yeni Malatyaspor takımından Arturo Mina tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
-
19' (Y.Malatyaspor) Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Guilherme Marques ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
19' (Y.Malatyaspor) Evkur Yeni Malatyaspor, Guilherme Marques ile köşe vuruşu kullanıyor.
-
19' (Y.Malatyaspor) Evkur Yeni Malatyaspor takımı Thievy Bifouma ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Thievy Bifouma tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
-
18' (Ayt. Alanyaspor) Djalma Campos rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
-
18' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımından Lucas Villafanez sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
18' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında, korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Villafanez.
-
18' (Y.Malatyaspor) Adem Büyük – Lucas Villafanez mücadelesinde hakem, korner bayrağına yakın bir noktada Aytemiz Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.
-
17' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımından Lucas Villafanez sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
17' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor, Lucas Villafanez ile köşe vuruşu kullanıyor.
-
16' (Ayt. Alanyaspor) Lucas Villafanez, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
-
14' (Y.Malatyaspor) Guilherme Marques ile Evkur Yeni Malatyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
-
13' (Y.Malatyaspor) Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Issam Chebake ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
12' (Ayt. Alanyaspor) Golün asistini yapan isim Lucas Villafanez.
-
12' (Ayt. Alanyaspor) GOOOLL!! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Aytemiz Alanyaspor ceza sahası yayının hemen dışından Junior Fernandes ile aradığı golü buldu.
-
12' (Ayt. Alanyaspor) Lucas Villafanez ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
-
12' (Ayt. Alanyaspor) Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Baiano ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
11' (Ayt. Alanyaspor) Junior Fernandes, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Fabien Farnolle kurtarıyor.
-
10' (Y.Malatyaspor) Ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar Kamara, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
8' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Villafanez.
-
8' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımından Lucas Villafanez ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
8' Ozan Tufan, Murat Yıldırım tarafından faulle durdurulduğu için Aytemiz Alanyaspor serbest vuruş kullanacak.
-
6' (Y.Malatyaspor) GOOOLL!! Adem Büyük penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
- 2' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında Haydar Yılmaz faul yapıyor.
1' Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Kritik mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Haydar, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Ceyhun, Ozan, Lucas, Efecan, Campos, Fernandes ilk 11'i ile başlıyor.
Ev sahibi Yeni Malatyaspor ise Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa, Erkan, Murat Yıldırım, Ahmed, Bifouma, Guilherme, Adem, Kamara ilk 11'i ile sahaya çıkıyor.Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2019, 18:06