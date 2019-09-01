Yeni Malatyaspor - Alanyaspor karşılaşması | CANLI ANLATIM | 01.09.2019
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı başladı
SPOR 01.09.2019, 21:31 01.09.2019, 21:46 Enes Subaşı
BUNA göre; mücadeleye temsilcimiz Alanyaspor, kalede Marafona, savunmada Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, orta alanda Ceyhun, Siopis, Bakasetas, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile çıktı.
Ev sahibi Yeni Malatyaspor ise, Farnolle, Hadebe, Mina, Özer, Sakıb, Robin, Bifouma, Donald, Fofana, Guilherme ve Jahovic ilk 11'i ile sahaya çıktı.
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Maç başladı
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