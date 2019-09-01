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Yeni Malatyaspor - Alanyaspor karşılaşması | CANLI ANLATIM | 01.09.2019

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı başladı

SPOR 01.09.2019, 21:31 01.09.2019, 21:46 Enes Subaşı
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor karşılaşması | CANLI ANLATIM | 01.09.2019
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BUNA göre; mücadeleye temsilcimiz Alanyaspor, kalede Marafona, savunmada Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, orta alanda Ceyhun, Siopis, Bakasetas, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile çıktı.

Ev sahibi Yeni Malatyaspor ise, Farnolle, Hadebe, Mina, Özer, Sakıb, Robin, Bifouma, Donald, Fofana, Guilherme ve Jahovic ilk 11'i ile sahaya çıktı.

CANLI ANLATIM

Maç başladı

#süper lig #Yeni Malatyaspor - Alanyaspor #kadrolar
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