Yeni hedef Kayseri

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, elde ettiği Fenerbahçe galibiyeti ile yine adından sıkça söz ettirdi. Puanını 41'e, sıralamadaki yerini de 5. sıraya yükselten turuncu yeşillilerde Avrupa sesleri duyulmaya başladı. Ligin 30. hafta maçında 28 Nisan Pazar günü deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla devam ettirecek. Dünü izinli olarak geçiren turuncu yeşilliler, teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde çalışmalarına başlayacak.

SAKATLAR CAN SIKIYOR

Aytemiz Alanyaspor'da Kayserispor maçı öncesinde cezalı oyuncu bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta takımla birlikte çalışmalara başlayan ancak yeniden sakatlığı nükseden Joel Obi ve geçtiğimiz günlerde antrenmanda belinden sakatlanan Yunan futbolcu Georgios Tzavellas dışında eksik bulunmuyor. Her iki oyuncunun da tedavisinin sürdüğü ve Kayserispor maçına yetiştirilmeleri için çaba sarf edildiği de gelen bilgiler arasında.