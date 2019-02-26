Yeni hedef Dünya Şampiyonluğu

ALANYA Belediyespor, Antalya Kervansaray Otel'de 7 ayrı ringde yapılan müsabakalardan 5 madalya ile döndü. Türkiye'nin her yerinden başarılı sporcuların katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda Üst Genç Bayanlar kategorisinde 63.5 kilo ile yarışan Alanya Belediyespor Milli Sporcusu Gamze Temel, kategorisinde Türkiye birincisi olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Katıldığı müsabakalardan madalyasız dönmeyen Temel, Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

Antrenör Esin Aslan yönetiminde şampiyonaya katılan Sıla Çabuk üçüncü, Muhammed Ali Sincar üçüncü, Buse Nur Yalçın ikinci ve Batuhan Kılıç da ikinci olarak Alanya'nın gururu oldular.



Dünya Şampiyonası'na sporcu göndermenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, "Başarılı sporcularımızla gurur duyduk. Bu büyük ve milli başarıya imza atan sporcu ve antrenörümüzü tebrik ediyorum" dedi.

