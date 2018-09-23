Yeni başkan Öztürk

MEVCUT başkan Nafiz Tanır'ın yeniden aday olmadığı genel kurulda başkanlık için Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk aday oldu. Ali Şafak Öztürk dernek başkanlığına seçilirken, yönetim kuruluna ise Mehmet Nurettin Ünal, Bora Terzioğlu, Saim Sanlı, Ünal Pala, Tolga Çelik, Cafer Hadimoğlu, Ziya Erbaş, Osman Sapmaz, Aziz Çetin ve Alp Özel seçildi.

Genel kurulda konuşan başkan Öztürk, kamuoyundan gelen istek üzerine Antalyaspor'a yeniden başkan olduğunu belirtti. Başkan Öztürk, kulübün yönetimini çok zor bir zamanda devraldıklarını, yine aynı şekilde zor bir dönemde dernek başkanlığına talip olmak durumunda kaldıklarını kaydetti.

Eski başkan Nafiz Tanır'a gösterdiği olgunluktan dolayı teşekkür ettiğini belirten Başkan Öztürk, "Sistemsel nedenlerden dolayı dernek başkanlığına talip olduk. Özellikle dile getirmek istiyorum ki Antalyaspor Kulübü Derneği üzerindeki yönetimsel isteğimizin nedeni tamamen sistemsel nedenler. Bu sistemde yönetilen başka kulüplere baktığımızda bu sistemin daha başarılı olduğunu gördük ve doğru sistemin bu olduğuna karar verdik. Bu sebepten dolayı talep bizden gelmiştir. Bir anlaşmazlıktan ya da başka nedenlerden dolayı bu isteği getirmedik" dedi.