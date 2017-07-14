Yeni anlaşma yapıldı

ALANYASPOR'DAN 3 yıllık yeni sözleşme ve maaşına zam istediği için ilk etap kampına katılmadığı iddia edilen Brezilyalı oyuncu Vagner Love'ın, turuncu yeşilli yönetimle yeni sözleşme imzaladığı öne sürüldü. Ajansspor'da yer alan habere göre, Alanyaspor yönetimi uzun süren pazarlıklar sonunda sambacı golcüyle anlaşma sağladı. 1 Temmuz'da toplanan ve yeni sezon hazırlıklarına başlayan turuncu yeşilli kadroya katılmayan ve pazarlıkların tamamlanmasını bekleyen Love'a bu sırada başka takımlardan transfer teklifleri geldiği yönünde haberler yayınlanmıştı. Bu haberlerin ise oyuncunun fiyatını arttırmak için yapılan sipariş haberler olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

Alanyaspor yönetiminin, Vagner Love ile gelecek sezon sonu bitecek olan sözleşmeyi 3 yıllık yeni bir sözleşme ile yenilediğini yazan Ajansspor, gol kralı ünvanlı oyuncunun Brezilya'da kendi kondisyoneri ile çalışmalarını sürdürdüğünü ve 15 Temmuz'da takıma katılacağını ifade etti. Öte yandan, Vagner Love Alanyaspor ile çıktığı 28 Süper Lig maçında 23 kez fileleri havalandırarak gol kralı oldu. Vagner Love'ın piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro. Futbolcunun sözleşmesi 2018'in Haziran ayında sona eriyor. Brezilya'da Palmeiras, Flamengo ve Corinthians gibi kulüplerde top koşturan Vagner Love'ın Botafogo'dan gelen transfer teklifini ise geri çevirdiği belirtildi.

