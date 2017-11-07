Yedeklere gün doğdu

SÜPER Lig'de milli araya moralli giren Aytemiz Alanyaspor, 12 Kasım Pazar günü yine Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor ile bir hazırlık maçı yapacak. Saat 14.00'de başlayacak olan mücadelenin sahası henüz belli olmazken, turuncu yeşillilerin teknik patronu Safet Susic'in lig maçlarında forma giyemeyen oyuncularını görmek için hazırlık maçı istediği öğrenildi. Öte yandan, Bollywood'un en ünlü aktörlerinden John Abraham, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Abraham ziyarette, "Side’de kamp yapan bir futbol takımım var sahibi olduğum. 35 kişilik takımım 20 gündür burada kamp yapıyor. 9 Kasım’da da Alanyaspor ile bir hazırlık maçı yapacağız” dedi. Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nden konu ile ilgili bir açıklama yapılmazken, Karabükspor maçından önceki hazırlık mücadelesinin bugün netleşeceği öğrenildi.

