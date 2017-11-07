Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112272
ALTIN
159.529
DOLAR
3.8899
STERLİN
5.1158
EURO
4.5035
8 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
8 Kasım 2017 Antalya -...
Doktor uyarısı: Kaşlarınızı sürekli ovuşturmayın
Doktor uyarısı: Kaşlarınızı sürekli ovuşturmayın
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk çeken gençler dikkat!
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk...
banner468

Yedeklere gün doğdu

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'e verilen milli arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirecek

Yedeklere gün doğdu

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'e verilen milli arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirecek

07 Kasım 2017 Salı 23:54
Yedeklere gün doğdu
banner404

SÜPER Lig'de milli araya moralli giren Aytemiz Alanyaspor, 12 Kasım Pazar günü yine Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor ile bir hazırlık maçı yapacak. Saat 14.00'de başlayacak olan mücadelenin sahası henüz belli olmazken, turuncu yeşillilerin teknik patronu Safet Susic'in lig maçlarında forma giyemeyen oyuncularını görmek için hazırlık maçı istediği öğrenildi. Öte yandan, Bollywood'un en ünlü aktörlerinden John Abraham, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Abraham ziyarette, "Side’de kamp yapan bir futbol takımım var sahibi olduğum. 35 kişilik takımım 20 gündür burada kamp yapıyor. 9 Kasım’da da Alanyaspor ile bir hazırlık maçı yapacağız” dedi. Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nden konu ile ilgili bir açıklama yapılmazken, Karabükspor maçından önceki hazırlık mücadelesinin bugün netleşeceği öğrenildi. 
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'ın Emre inadı
Galatasaray'ın Emre inadı
Futbolcudan olay sözler! "Çektiğimiz porno filmi izlemek için..."
Futbolcudan olay sözler! "Çektiğimiz porno filmi izlemek için..."
TFF'den flaş 'yabancı sınırı' açıklaması
TFF'den flaş 'yabancı sınırı' açıklaması

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim